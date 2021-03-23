Kavid-19'da "Çok yüksek riskli" kategorideki Aksaray'da bir köy yarından itibaren karantinaya alınacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Aksaray'da merkeze bağlı Elmacık köyünde, tedbirler kapsamında yarın karantina başlatılacağı bildirildi.