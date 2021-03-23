Kavid-19'da "Çok yüksek riskli" kategorideki Aksaray'da bir köy yarından itibaren karantinaya alınacak
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Kavid-19'da "Çok yüksek riskli" kategorideki Aksaray'da bir köy yarından itibaren karantinaya alınacak

23.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:57
Kavid-19'da 'Çok yüksek riskli' kategorideki Aksaray'da bir köy yarından itibaren karantinaya alınacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Aksaray'da merkeze bağlı Elmacık köyünde, tedbirler kapsamında yarın karantina başlatılacağı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Aksaray'da merkeze bağlı Elmacık köyünde, tedbirler kapsamında yarın karantina başlatılacağı bildirildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında olağanüstü toplanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, toplantıda Elmacık köyüne yarın saat 17.00'den 29 Mart Pazartesi günü 08.00'e kadar giriş çıkışların yasaklanmasına ve sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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