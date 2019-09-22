Kavi: "Okul servis taşımacılığı kontrol altına alınmalı"

22.09.2019 09:53

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hasan Emir Kavi, trafiği olumsuz etkileyen ve önemli bir kazanç kapısı haline getirilen servis taşımacılığının, artık kontrol altına alınmasının şart olduğunu ifade etti.



Kavi, yaptığı açıklamada, okul servis araçlarının daha iyi denetlenebilmesi ve okul taşıtı olmayan araçlarla öğrenci taşımacılığı yapılmasının önlenmesi için mevcut servis araçlarının farklı bir harf grubu plakada toplanması gerektiğini belirtti.



Öğrenci servislerinde tüm velilerin ilk önceliğinin güvenlik olduğuna dikkati çeken Kavi, "Çocuklarımızı gözümüz arkada kalmadan, gönül rahatlığı ile servislere emanet edebilmeliyiz" diye konuştu.



"Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" nde yapılan değişiklikle, servis araçlarının yaş sınırının 12'den 20'ye çıkartıldığını ve taşıt içi düzeni sağlamak, okul öncesi eğitim ve ilköğretim öğrencilerinin inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere bulundurulması zorunlu olan rehber personelin 20 yaşında ve en az ilköğretim mezunu olması şartının yeterli görüldüğünü anlatan Kavi, şöyle devam etti:



"Değişiklik öncesi, rehber personelin 22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olması gerekiyordu. Yapılan bu değişikliklerin, çocuklarımızın can güvenliğini tehlikeye atacağı yönündeki tartışmaları alevlendireceği düşüncesindeyiz. Üzerinde durulması gereken diğer bir konu ise okul servis taşımacılığını, yönetmelik ve uygulamalar çerçevesinde yapmaya çalışan, bu hizmeti meslek edinmiş esnafın, izin belgesi ve herhangi bir kaydı olmayan kısaca korsan servis olarak tanımladığımız sözde okul servislerine karşı haksız rekabetle karşı karşıya kalmasıdır. Öyle ki bu kayıtsız servisler devlete karşı ödevlerini yerine getirmemekle birlikte gerek ve yeter koşullardan uzak ve ciddiyetsiz olmaları endişe kaynağı olarak velilerin gündeminde kalacaktır.



Okul servisi hizmeti verecek niteliklerdeki taşıt sahipleri bulunduğu mahalli idarelere müracaat ederek izin belgesi olmak zorundadır. Ancak bu taşıtları kontrol eden personelin yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaması Servis hizmeti veremeyecek nitelikteki taşıtlara da izin belgesi verilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu olumsuzluğun giderilmesi için yalnız şehir merkezinde değil, ilçe ve belde yönetimlerince de etkin denetimin yapılması son derece önemlidir. Bilinmelidir ki hiçbir kurum, kuruluş veya tüzel kişiler çocuklarımızın güvenlik ve emniyetini doğrudan ilgilendiren bu konuda ihmalkar davranamaz."



Servis araçları farklı bir harf grubu plakada toplanmalı



Makina Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hasan Emir Kavi, ticari yolcu taşımacılığı yapan otobüs cinsi tüm araçların "S" harf grubunda toplandığını hatırlatarak, "Çok ilginçtir ki servis araçları da aynı harf grubu plaka ile hizmet vermektedir. Bu durum servis araçlarının denetimini güçleştirdiği gibi gerçekte "okul taşıtı" özelliğini taşımayan, korsan olarak aracına okul taşıtı ibaresi yazdırılan araçlarla öğrenci taşımacılığı yapılmasının önünü açmaktadır. Bu sebeple, çocuklarımızın taşımacılığında kullanılan araçların daha iyi denetlenebilmesi ve okul taşıtı olmayan araçlarla öğrenci taşımacılığı yapılmasının önlenmesi için mevcut servis araçlarının farklı bir harf grubu plakada toplanması gerekmektedir" şeklinde konuştu.



Trafiği olumsuz etkileyen ve önemli kazanç kapısı haline getirilen servis taşımacılığının, artık kontrol altına alınmasının şart olduğunu söyleyen Kavi, "Sorunun kamusal, ücretsiz, nitelikli toplu taşıma ile çözülebileceği açıktır. Bu anlamda, yerel yönetimin politikalarını gözden geçirmesi ve kamu yararı doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir. Toplum yararı ve kamu güvenliği için tüm okul servis araçlarını denetlemeye hazır olduğumuzu belirtir, yetkili kurumları ve kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA