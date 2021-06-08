Kavi Caddesinin Altyapısı Baştan Sona Yenileniyor
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Kavi Caddesinin Altyapısı Baştan Sona Yenileniyor

Kavi Caddesinin Altyapısı Baştan Sona Yenileniyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediyemiz, Kavi Caddesinin altyapısını baştan sona yeniliyor.

Belediyemiz, Kavi Caddesinin altyapısını baştan sona yeniliyor.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekiplerimiz Siteler Mahallesi Kavi Caddesinde sürdürdüğü altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililerimiz, "Altyapı hattı yenileme çalışmalarımıza Siteler Mahallesinde devam ediyoruz. Sürdürülen çalışmalar kapsamında Kavi Caddesinin ilk etabındaki yağmursuyu ve kanalizasyon hattını yenileme çalışmalarımız tamamlandı. İkinci etap yağmursuyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarımız ise devam ediyor. Hedefimiz kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlayarak, asfaltı döşemeye başlamak" diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren cadde sakinleri ise Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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