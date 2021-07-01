Kavi Caddesi'nde Asfalt Öncesi Hazırlık Çalışması
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Kavi Caddesi'nde Asfalt Öncesi Hazırlık Çalışması

Kavi Caddesi'nde Asfalt Öncesi Hazırlık Çalışması
Habermetre - Haberler | Yaşam

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, Kavi Caddesi'nde asfalt öncesi hazırlık çalışması başlatıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, Kavi Caddesi'nde asfalt öncesi hazırlık çalışması başlatıldı.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekiplerimiz tarafından Siteler Mahallesi Kavi Caddesi'nde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının tamamlanması ile kolları sıvayan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, bozulan yolları yeniden asfaltlamak için çalışmalara başladı.

Kavi Caddesi'nde gerçekleştirilen freze çalışmalarını değerlendiren yetkililerimiz, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak asfalt serimine geçileceğini dile getirdi.

Sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise yetkililerimize ve ekiplerimize teşekkür etti.

Kavi Caddesi'nde Asfalt Öncesi Hazırlık Çalışması
Kavi Caddesi'nde Asfalt Öncesi Hazırlık Çalışması

Kaynak: Habermetre

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