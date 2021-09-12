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KAVİ CADDESİ YENİLENDİ

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KAVİ CADDESİ YENİLENDİ

Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği ekiplerimiz, Kavi Caddesinde asfaltlama çalışması tamamlanan yolların çizgilerini çizdi.

Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği ekiplerimiz, Kavi Caddesinde asfaltlama çalışması tamamlanan yolların çizgilerini çizdi.

Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliğimiz, Kavi Caddesinde yol çizgilerini çizerek trafiğin daha rahat akmasını sağladı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililerimiz, Kavi Caddesinde tamamlanan asfalt çalışmalarından hemen sonra yol çizgilerinin çizildiğini dile getirdi.

Sürücüler ve yayalar ise gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, yetkililerimize teşekkür etti.

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Haber: KAVİ CADDESİ YENİLENDİ - Haberler
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