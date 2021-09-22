KAVİ CADDESİ'NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAVİ CADDESİ'NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Habermetre - Haberler | Toplum
KAVİ CADDESİ'NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Belediyemiz tarafından daha önce bir kısmı tamamlanarak hizmete açılan Kavi Caddesi'nin geri kalan kısımlarında da çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Belediyemiz tarafından daha önce bir kısmı tamamlanarak hizmete açılan Kavi Caddesi'nin geri kalan kısımlarında da çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Kavi Caddesinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Daha önce bir kısmı tamamlanan caddenin geri kalan kısmında da çalışmaların sürdüğünü dile getiren yetkililerimiz, "Altıyapı çalışmaları tamamlanan caddede önce asfaltlama çalışmalarını gerçekleştirdik, şimdi de kaldırım düzenleme ve döşeme çalışmalarına devam ediyoruz" şeklinde bilgi verdi.

Cadde sakinleri ise gerçekleştirilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililerimize teşekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Düm Tek Tek Gazeteler Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya
Spor Stefan Kuntz Rıza Çalımbay Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Güzel Sözler Şans Oyunları Hulusi Akar Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KAVİ CADDESİ'NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 15:38:36. #1.11#