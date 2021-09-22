KAVİ CADDESİ'NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Belediyemiz tarafından daha önce bir kısmı tamamlanarak hizmete açılan Kavi Caddesi'nin geri kalan kısımlarında da çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Kavi Caddesinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Daha önce bir kısmı tamamlanan caddenin geri kalan kısmında da çalışmaların sürdüğünü dile getiren yetkililerimiz, "Altıyapı çalışmaları tamamlanan caddede önce asfaltlama çalışmalarını gerçekleştirdik, şimdi de kaldırım düzenleme ve döşeme çalışmalarına devam ediyoruz" şeklinde bilgi verdi.

Cadde sakinleri ise gerçekleştirilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililerimize teşekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri