Kavgayı ayırmaya giden polis binlerce uyuşturucu hapla karşılaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kavgayı ayırmaya giden polis binlerce uyuşturucu hapla karşılaştı

06.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:30
Kavgayı ayırmaya giden polis binlerce uyuşturucu hapla karşılaştı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yaşanan kavgayı ayırmaya giden polis ekipleri, evde uyuşturucu paketleri ile karşılaştı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yaşanan kavgayı ayırmaya giden polis ekipleri, evde uyuşturucu paketleri ile karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saat 05.00 sıralarında Sancaktepe ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'nde bulunan bir evde kavga yaşandığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine ulaştı. Eve giden emniyet ekipleri söz konusu adreste Fatih K. (26) ve Gamze E. (27) isimli kadının nedeni açıklanmayan bir konudan dolayı kavga ettiklerini belirledi. Evde incelemelerde bulunan polis, farklı odalarda paketlenmiş toplam 11 bin 63 adet uyuşturucu hap, 5 kilo 903 gram skunk, 1 kilo 376 gram eroin, 290 gram taş kokain, 182 gram esrar ile uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirdi.

Polisin kavgayı ayırmak üzere gittiği evde Fatih K. ve Gamze E. sorgulanmak üzere Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Polisteki ifade işlemlerinin ardından her iki şüpheli, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal veya ticareti' suçundan bu sabah adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüpheliler arasında çıkan kavganın, uyuşturucu gelirindeki paylaşımdan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı
Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı
Şüphe üzerine durdurulan araçtan 2 bin 168 adet uyuşturucu hap çıktı
Şüphe üzerine durdurulan araçtan 2 bin 168 adet uyuşturucu hap çıktı
Evinde binden fazla uyuşturucu hap ele geçirilen şahıs tutuklandı
Evinde binden fazla uyuşturucu hap ele geçirilen şahıs tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Muhsin Fahrizade Adil Karaismailoğlu
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Sörloth Erol Bulut Caner Erkin Gökhan Gönül Ali Palabıyık
Tüm Haberler Bakan Aralık Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kavgayı ayırmaya giden polis binlerce uyuşturucu hapla karşılaştı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 23:42:26. #1.15#
title