Kavgayı ayırmaya çalışırken kurşunun hedefi oldu



GAZİANTEP - Gaziantep'te alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Hacı Hasan, ateşlenen silahtan çıkan kurşunun karnına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay Gaziantep'in Sarısalkım mahallesinde meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi bulunan Ahmet Çiloğlan ile Hacı Polat tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Hacı Polat Ahmet Çiloğlan'ın belinde bulunan tabancayı almak isterken tabanca ateş aldı. Kurşun kavgayı ayırmaya çalışan Hacı Hasan isimli vatandaş'ın karnına isabet etti. Ağır yaralanan Hasan'ın olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hacı Hasan'nın Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kavga eden Ahmet Çıloğlan ve Hacı Polat yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.