Kavgayı Ayırmak İsteyen Kadın ve Oğlu Silihla Vuruldu

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, Fadile Taş ile oğlu 5 yaşındaki Emir Taş, kavga eden komşularını ayırmak isterken tabancayla vurularak yaralandı.



Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Böğürtlen Mahallesi'nde meydana geldi. Çelik ailesinin fertleri arasında evde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlar, araya giren komşuları Fadile Taş ile oğlu Emir Taş'a isabet etti. Ayağından yaralanan Fadile Taş ile oğlu Emir, olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Emir Taş, buradaki ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma, tabancayı kullanan kişinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.



- Şanlıurfa