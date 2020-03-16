Kavgayı ayırmak isterken tüfekle vurulup yaralandı Konya'nın Akşehir ilçesinde kavga edenleri ayırmaya çalışan bir kişi tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde kavga edenleri ayırmaya çalışan bir kişi tüfekle vurularak ağır yaralandı.



Olay, Akşehir ilçesinde bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece Mahrukatçılar Sitesi bölgesindeki eğlence mekanlarında eğlenen T.B. (39) ile M.Ö. (39) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın araya girenler tarafından ayrılmasıyla iki şahıs mekandan ayrıldı. Dışarıda karşılaşan şahıslar tekrar kavga etmeye başladı. M.Ö. yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkartmak istediği sırada yaşanan arbedede tüfek ateş alarak kavgayı ayırmaya çalışan A.Ö.'yü (40) ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından önce Akşehir Devlet Hastanesine ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olay sonrası T.B.'nin yapılan üst aramasında bir adet tabanca 2 adet mermi ve bir adet şarjör ele geçirildi. Olaya karışan T. B. ile M.Ö emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA