Kavgayı ayırmak isterken canından oluyordu
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Kavgayı ayırmak isterken canından oluyordu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 16 yaşındaki bir genç kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak yaralandı.

17.02.2020 22:52 | Son Güncelleme: 17.02.2020 22:59
Kavgayı ayırmak isterken canından oluyordu

'ın ilçesinde 16 yaşındaki bir genç kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak yaralandı.


Olay, Süleyman Demirel Bulvarı'nda saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ACN plakalı bir otomobille Kuşadası Sanayi Sitesi önüne gelen grup, daha önceden aralarında husumet olan kişilerle tartışmaya başladı. Kavganın büyümesiyle kavgayı ayırmak isteyen 16 yaşındaki D.Ş. kalçasından bıçakla yaralandı. Genci bıçaklayan kişi veya kişiler otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Bıçakla yaralanan gencin yakınları ambulansı beklemeden otomobille Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bıçağın içinde kırıldığını tespit eden doktorlar ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. D.Ş.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis bıçaklı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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