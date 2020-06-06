Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
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Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Kavgayı ayırmak isterken canından oldu Bağcılar'da elinde silahla eski sevgilisinin yanına gelen şahıs, yaşanan arbedede eski sevgilisinin arkadaşını silahla başından vurdu.

06.06.2020 00:49 | Son Güncelleme: 06.06.2020 00:53

Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

İSTANBUL - Bağcılar'da elinde silahla eski sevgilisinin yanına gelen şahıs, yaşanan arbedede eski sevgilisinin arkadaşını silahla başından vurdu. Başından vurulan kadın hayatını kaybederken, şüpheli ise kayıplara karıştı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Bağcılar Kirazlı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde yaşandı. İddiaya göre, uyuşturucu madde ticaretinden kaydı olduğu öğrenilen V.T. isimli şahıs eski sevgilisi olduğu öğrenilen P.A.'nın yanına gelerek konuşmak istedi. Bu sırada ikili henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Ayırmak isterken başından vurularak öldürüldü

Tartışmanın büyümesi üzerine V.T. ve eski sevgilisi P.A. kavgaya tutuşurken, P.A.'nın arkadaşı Miray Yılmaz'da ayırmak için aralarına girdi. Bu sırada V.T.'nin elindeki silahın patlaması sonucu Miray Yılmaz, başından vurularak kanlar içinde yere yığılarak hayatını kaybetti.

Polis her yerde şüpheliyi arıyor

Başından vurulan Miray Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli V.T. ise kaçarak kayıplara karıştı. Olayın şokunu atlatan P.A. polisi arayarak yardım istedi. ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Miray Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri ise kaçan şüpheli V.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Kaynak: İHA

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