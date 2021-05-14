Kavgayı ayırmak isterken, başından vurulup öldü
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Kavgayı ayırmak isterken, başından vurulup öldü

Kavgayı ayırmak isterken, başından vurulup öldü
Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Ali Yalçın (46), açılan ateş sonucu başına isabet eden mermiyle hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Ali Yalçın (46), açılan ateş sonucu başına isabet eden mermiyle hayatını kaybetti. 

Olay, gece saatlerinde, Doğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup, sokak ortasında bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine evinden dışarı çıkan Ali Yalçın, tarafları uyararak, ayırmak istedi. Bu sırada ateşlenen silahtan çıkan mermi, Yalçın'ın başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yalçın, sağlık görevlilerince ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yalçın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 5'i, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 6'sı da adliyeye sevk edildi.


Kavgayı ayırmak isterken, başından vurulup öldü
Kavgayı ayırmak isterken, başından vurulup öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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