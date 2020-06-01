Kavgayı ayırırken şehit olan polis memurunun cenazesi baba ocağında (2) ŞEHİDİN OĞLUNDAN POLİS SELAMIBursa'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırırken pompalı tüfekle vurularak şehit olan polis memuru Erman Özcan'ın (37) cenazesi, dualar eşliğinde Orhangazi'de bulunan baba evine getirildi.

ŞEHİDİN OĞLUNDAN POLİS SELAMI Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırırken pompalı tüfekle vurularak şehit olan polis memuru Erman Özcan'ın (37) cenazesi, dualar eşliğinde Orhangazi'de bulunan baba evine getirildi. Şehidin eşi Emine Özcan ile oğlu 4 yaşındaki Hamza Özcan, cenaze namazının kılınacağı Merkez Gazi Orhanbey Camii'ne polis üniformalarıyla geldi. Emine Özcan, oğluna sarılırken, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin oğlu Hamza ise polis selamı verdi. ?Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),

Kaynak: DHA