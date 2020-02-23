Kavgayı ayırırken öldürüldü, toprağa verildi

23.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:34

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, borç-alacak nedeniyle tartışan iki kişiyi ayırmaya çalışan Onursal Barış Fettahoğlu'nu (47) bıçaklayarak öldüren S.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Edremit'e bağlı Altınkum Mahallesi Gülsu Caddesi üzerinde meydana geldi. S.K. ile M.Ç. arasında başlayan kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanan Onursal Barış Fettahoğlu, yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan S.K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Fettahoğlu'nun cenazesi ise Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Edremit'e getirildi. İkindi namazı sonrası Ağa Camii'nde cenaze namazı kılınan Onursal Barış Fettahoğlu, Edremit Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: DHA

- Balıkesir