Kavgayı ayırırken hayatını kaybeden balıkçı toprağa verildi
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Kavgayı ayırırken hayatını kaybeden balıkçı toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Haberler | Yerel

- Kavgayı ayırırken hayatını kaybeden balıkçı toprağa verildi Samsun'un Bafra ilçesinde 3 kişinin silah vurularak öldürüldüğü karavanda kavgayı ayırırken hayatını kaybeden balıkçı, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

- Kavgayı ayırırken hayatını kaybeden balıkçı toprağa verildi

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde 3 kişinin silah vurularak öldürüldüğü karavanda kavgayı ayırırken hayatını kaybeden balıkçı, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

İlçe merkezine 26 kilometre mesafede bulunan Kolay Mahallesi Derbent Barajı kıyısında bulunan karavanda iddiaya göre kavgayı ayırırken Oğuz B.'nin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden balıkçı Mustafa Önbaşiçin Kızılırmak Mahallesi Çatalkaldırım'daki evinin önünde helallik alındı. Önbaş, helalliğin ardından Yakıntaş Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde defnedildi.

Hayatını kaybeden Mustafa Önbaş, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kavgayı ayırırken hayatını kaybeden balıkçı toprağa verildi
Kavgayı ayırırken hayatını kaybeden balıkçı toprağa verildi
Kavgayı ayırırken hayatını kaybeden balıkçı toprağa verildi
Kavgayı ayırırken hayatını kaybeden balıkçı toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay

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