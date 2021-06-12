Kavgayı ayırırken hayatını kaybeden balıkçı toprağa verildi
Samsun'un Bafra ilçesinde 3 kişinin silah vurularak öldürüldüğü karavanda kavgayı ayırırken hayatını kaybeden balıkçı, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde 3 kişinin silah vurularak öldürüldüğü karavanda kavgayı ayırırken hayatını kaybeden balıkçı, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
İlçe merkezine 26 kilometre mesafede bulunan Kolay Mahallesi Derbent Barajı kıyısında bulunan karavanda iddiaya göre kavgayı ayırırken Oğuz B.'nin (28) silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden balıkçı Mustafa Önbaş(53) için Kızılırmak Mahallesi Çatalkaldırım'daki evinin önünde helallik alındı. Önbaş, helalliğin ardından Yakıntaş Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde defnedildi.
Hayatını kaybeden Mustafa Önbaş, evli ve 2 çocuk babasıydı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı