Kavgayı ayırırken hayatını kaybeden balıkçı toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kavgayı ayırırken hayatını kaybeden balıkçı toprağa verildi

Kavgayı ayırırken hayatını kaybeden balıkçı toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 kişinin silah vurularak öldürüldüğü karavanda kavgayı ayırırken hayatını kaybeden balıkçı, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 kişinin silah vurularak öldürüldüğü karavanda kavgayı ayırırken hayatını kaybeden balıkçı, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

İlçe merkezine 26 kilometre mesafede bulunan Kolay Mahallesi Derbent Barajı kıyısında bulunan karavanda iddiaya göre kavgayı ayırırken Oğuz B.'nin (28) silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden balıkçı Mustafa Önbaş(53) için Kızılırmak Mahallesi Çatalkaldırım'daki evinin önünde helallik alındı. Önbaş, helalliğin ardından Yakıntaş Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde defnedildi.

Hayatını kaybeden Mustafa Önbaş, evli ve 2 çocuk babasıydı. - SAMSUN

Kavgayı ayırırken hayatını kaybeden balıkçı toprağa verildi
Kavgayı ayırırken hayatını kaybeden balıkçı toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beyoğlu'nda nefes kesen müdahale: Polis canını hiçe sayıp hayat kurtardı
Beyoğlu'nda nefes kesen müdahale: Polis canını hiçe sayıp hayat kurtardı
Şişli'de çocuğunu parka götürmek için sokağa çıkan baba silahlı saldırıda öldü
Şişli'de çocuğunu parka götürmek için sokağa çıkan baba silahlı saldırıda öldü
Çocuğunu parka götürmek için dışarı çıkan baba, silahlı saldırıda öldü
Çocuğunu parka götürmek için dışarı çıkan baba, silahlı saldırıda öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Turan Boris Johnson Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Metin Uca Müge Anlı Fatma Turgut Erkan Petekkaya
Spor Ergin Ataman Rıza Çalımbay Roland Garros Çağlar Söyüncü Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kavgayı ayırırken hayatını kaybeden balıkçı toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.06.2021 12:44:16. #1.13#

title