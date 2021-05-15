Kavgayı ayırırken başından vurulan Yalçın'ın ölümüne 4 tutuklama
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Kavgayı ayırırken başından vurulan Yalçın'ın ölümüne 4 tutuklama

Kavgayı ayırırken başından vurulan Yalçın'ın ölümüne 4 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken başına isabet eden mermiyle hayatını kaybeden Ali Yalçın'ın (46) ölümüyle ilgili 4 kişi tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken başına isabet eden mermiyle hayatını kaybeden Ali Yalçın'ın (46) ölümüyle ilgili 4 kişi tutuklandı.

Olay, Ramazan Bayramı'nın birinci günü gece saatlerinde Doğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup sokak ortasında kavga ederken gürültü nedeniyle camdan bakan ve daha sonra aşağı sokağa inen mahalle sakini Ali Yalçın, tarafları uyarıp ayırmak istedi. Bu sırada ateşlenen silahtan çıkan mermi Yalçın'ın başına isabet etti. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülen Ali Yalçın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında kavgaya karışan B.Y.(22), B.K. (17),  B.K. (32), Ö.K. (39) ve G.K.(37) jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen 5 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.Y., mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, diğer 4 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kavgayı ayırırken başından vurulan Yalçın'ın ölümüne 4 tutuklama
Kavgayı ayırırken başından vurulan Yalçın'ın ölümüne 4 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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