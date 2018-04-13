Kavgaya Müdahale Eden Polis, Afgan Genci Öldürdü

EMNİYETTEN yapılan açıklamada cuma sabaha karşı saat 04.00 sıralarında pastanenin önünde kavga çıktı. Henüz pastane kapılarını açmadığı sırada 19 yaşındaki mülteci Afgan, pastane çalışanlarına saldırdı. Servis yapan şoförü ağır yaraladı. Dükkanın da camlarına taşla saldırdı.

Polisin olay yerine gelmesi üzerine saldırgan bu kez taş ve sopayla güvenlik güçlerini hedef aldı. Bir polis hafif yaralandı. Olaya müdahale eden polislerden biri silahına davranarak saldırganın üzerine ateş etti. Tabancadan çıkan üç kurşun sonucu saldırgan yaşamını yitirdi. Olaya savcılık el koydu.

Ölen Afgan'ın neden pastane çalışanlarına saldırdığı bilinmiyor. Saldırganın alkollü mü olduğu yoksa uyuşturucunun etkisiyle mi olay çıkardığı henüz netlik kazanmadı. Savcılık başlattığı soruşturmada olayın siyasi boyutunun olup olmadığını da araştırıyor.