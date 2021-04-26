Kavgaya karışan şahıs gazetecilere saldırıp, karşı tarafa tehditler savurdu
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Kavgaya karışan şahıs gazetecilere saldırıp, karşı tarafa tehditler savurdu

Kavgaya karışan şahıs gazetecilere saldırıp, karşı tarafa tehditler savurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da iki grup arasında çıkan kavgada yabancı uyruklu şahıs, olayı görüntülemek isteyen gazeteciye saldırdı.

Isparta'da iki grup arasında çıkan kavgada yabancı uyruklu şahıs, olayı görüntülemek isteyen gazeteciye saldırdı. Polisin sakinleştirmeye çalıştığı şahıs, kendisine saldıranlara da "Bugün eve gitmeyeceğim. O çocuğu bulup kafasını kıracağım. Tutacağım öldüreceğim o çocuğu" diyerek tehditler savurdu.

Olay, saat 00.10 sıralarında Çelebiler Mahallesi'nde Kavaklı Camii yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Polis bölgeye gittiği sırada kavgaya karışan bir grup olay yerinden kaçtı. Kavgaya karışan Irak uyruklu Nurdi Sadi Malik (33) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi ise polis tarafından yakaladı. Yakalanan şahıslar, karşı grubun 4 kişi olduğunu ve kendilerine saldırdığını söylediler. Polisin olayla ilgili bilgisine başvurduğu Malik, kendisini görüntülemeye çalışan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine "Neden çekiyorsun, çekme" diyerek saldırdı. Polisin araya girmesiyle olay büyümeden önlendi. Polisin sakinleştirmeye çalıştığı Malik, kendisine saldıranlara, "Bugün eve gitmeyeceğim. O çocuğu bulup kafasını kıracağım. Sen ne istersen yap. İstersen ceza yaz. Tutacağım öldüreceğim o çocuğu" diyerek tehditler savurdu.

Diğer şahıs da kendilerine saldıranları tam olarak görmediklerini belirterek, "Çocuk geldi muşta ile bana vurdu. Yapacak bir şey yok" dedi.

Karşı taraftan şikayetçi olmayan Malik ve yanındaki şahıs karakola götürülürken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kavgaya karışan şahıs gazetecilere saldırıp, karşı tarafa tehditler savurdu
Kavgaya karışan şahıs gazetecilere saldırıp, karşı tarafa tehditler savurdu
Kavgaya karışan şahıs gazetecilere saldırıp, karşı tarafa tehditler savurdu
Kavgaya karışan şahıs gazetecilere saldırıp, karşı tarafa tehditler savurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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