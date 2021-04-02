KARAMAN Kavgaya karışan 5 kişiye, sosyal mesafe ihlali için 15 bin 750 lira para cezası

Kavgaya karışan 5 kişiye, sosyal mesafe ihlali için 15 bin 750 lira para cezasıKARAMAN'da akraba iki grup arasında borç- alacak nedeniyle çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kavgaya karışan 5 kişiye, sosyal mesafe ihlali için 15 bin 750 lira para cezası

KARAMAN'da akraba iki grup arasında borç- alacak nedeniyle çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralı 2 kişi hastaneye kaldırılırken 3 kişi gözaltına aldı. Polis, kavgaya karışan 5 kişiye sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için toplam 15 bin 750 lira idari para cezası uyguladı. Olay, dün saat 20.40 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi 867 Sokakta meydana geldi. Şükrü K., Tufan K. ve Nurettin U., aynı mahallede oturan ve sokakta karşılaştıkları akrabaları Yakup T. ve kardeşi Enes T. ile borç- alacak nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Şükrü K., Tufan K. ve Nurettin U. ellerindeki bıçak ve sopalarla iki kardeşe saldırdı. O sırada devriye görevi yapan polis, durumu fark edip kavgaya müdahale etti. İki kardeş, aldıkları sopa ve bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 3 kişi de gözaltına alındı. Kavgayla ilgili soruşturma sürerken polis, kavgaya karışan 5 kişiye sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için toplam 15 bin 750 lira idari para cezası uyguladı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı