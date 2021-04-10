Kavgaya gittiler, pastalı çiçekli kutlamayla duygulandılar
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Kavgaya gittiler, pastalı çiçekli kutlamayla duygulandılar

İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR - Haberler | Yaşam

Kavgaya gittiler, pastalı çiçekli kutlamayla duygulandılar Antalya'da motosikletli kuryelerden polise sürpriz ihbar Antalya'da, motosikletli kuryeler Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere 10 Nisan Polis Haftası kapsamında, asılsız ihbarla getirdikleri bölgede sürpriz kutlama yaptı.

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Kavgaya gittiler, pastalı çiçekli kutlamayla duygulandılar

Antalya'da motosikletli kuryelerden polise sürpriz ihbar

ANTALYA - Antalya'da, motosikletli kuryeler Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere 10 Nisan Polis Haftası kapsamında, asılsız ihbarla getirdikleri bölgede sürpriz kutlama yaptı. Gerçeğini aratmayan senaryoda polisler yapılan jest karşısında hem sevindi hem duygulandı.

Antalya Motosikletli Kuryeler Derneği üyeleri 10 Nisan Polis Haftası kapsamında, bölgelerinde görev yapan polisler için sürpriz bir kutlama düzenledi. Kuryeler, temsili olarak Üçgen Mahallesi'ndeki noktaları önünde kavga etmeye başladı. Bir diğer kuryede kavgayı asılsız olarak ihbarda bulundu. İhbarla, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nin bölgedeki iki ekibi olay yerine intikal etti. Hızla gruba yönelen ekipleri, kuryeler ve çevredeki esnaf alkışlarla karşıladı. Sürpriz karşısında duygulanan polisler, pastadaki mumları üfledi, takdim edilen çiçekleri aldı. 176. yılını kutlayan polis teşkilatının mensubu polisler telsizden merkeze, " Üçgen Mahallesi'ndeki kavgada polis günüyle alakalı olarak, kuryeler derneği bir sürpriz hazırlamışlar. Bizi onurlandırdılar, günümüzü kutlama adına sürpriz yapıldı. Tarafımıza çiçek takdim edildi. Böyle bir günde arkadaşların yaptığı jestten dolayı kendilerine teşekkür ettik, konuyla alakalı bilginiz olsun" anonsunu yaptı. Anons üzerine bölgeye gelen Yunus Timleri de alkışlarla karşılandı.

"Çok duygulandım"

Duygulanan 25 yıllık polis memuru Necip İyidal, "Anlatılmaz yaşanır. Beni biraz daha konuşturursanız ağlarım. 25 yıllık meslek hayatımda bu şekilde ilk defa böyle bir kutlama oldu. Çok duygulandım. Emeği geçen herkse teşekkür ederim"dedi.

"Polislerimizi unutmadık"

Antalya Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Nihat Özdemir, "Ülke olarak içinde bulunduğumuz bu zor dönemde polislerimizi unutmamız mümkün değildi. İşlerinin zor olduğunu biliyoruz. Bizde onların yaşadıkları sıkıntıları anlayabildiğimiz için onlara biraz mutluluk katmak istedik. Derneğimiz olarak böyle bir farkındalık çalışması yaptık"diye konuştu.

Kavgaya gittiler, pastalı çiçekli kutlamayla duygulandılar
Kavgaya gittiler, pastalı çiçekli kutlamayla duygulandılar
Kavgaya gittiler, pastalı çiçekli kutlamayla duygulandılar
Kavgaya gittiler, pastalı çiçekli kutlamayla duygulandılar
Kavgaya gittiler, pastalı çiçekli kutlamayla duygulandılar
Kavgaya gittiler, pastalı çiçekli kutlamayla duygulandılar
Kavgaya gittiler, pastalı çiçekli kutlamayla duygulandılar
Kavgaya gittiler, pastalı çiçekli kutlamayla duygulandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR

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