Kavgaya Aldırmadı, Aynada Saçını Düzeltti
Ankara'da bir iş yeri içinde iki kişi arasında çıkan kavgaya aldırmayan adamın aynada saçını düzeltmesi görenleri şaşkına çevirdi.
Ankara'da bir iş yeri içinde iki kişi arasında çıkan kavgaya aldırmayan adamın aynada saçını düzeltmesi görenleri şaşkına çevirdi.
Ankara'da gündüz saatlerinde bir market içinde yaşanan olaydan güvenlik kamerasına yansıyan görüntü, izleyenleri şaşırttı.
KAVGAYA SIRTINI DÖNDÜ, AYNADA SAÇINI TARADI
Görüntüye market içinde kavga eden 2 kişi yansıdı. Pazar kasası ile birbirlerine vuran şahısları izleyen arkadaki adamın kavgaya sırtını dönüp aynada saçını düzeltmesi ilginç anların ortaya çıkmasına neden oldu.
YORUMLAR (24)
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NE BEKLİYORDUN Kİ. MİLLET AKLINI YİTİRDİ KOYUN GİBİ OLDU SAYENİZDE. AHLAKSIZLIK AŞILAMA SİZİN GÖREVİNİZ MİLLETİ MAL ETME DE DEVLETİN GÖREVİ.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İNSANLAR ARTIK ÖYLE BİR NOKTAYA GELDİKİ DÜŞÜNCE ŞU DİREKT . 2 KAVGA EDEN İNSANA BİŞEY OLMAZ POLİS GELİR AYIRMAYA ÇALIŞANI KARAKOLA GÖTÜRÜR . ARTIK YASALARA KANUNLA GÜVEN SIFIR SEVİYESİNDE . ÇÜNKÜ SOKAKTA MİLYONLARCA SUÇ İŞLEMEYE MEYİLLİ İNSANLARLA DOLU .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Kim kavga edin demiş valla adam doğru yapmış ben de ayırmıyorum oralı bile olmuyorum. iki cahil bilmem ne için kavga edecek benim gibi yıllarını eğitime öğretime vermiş birisi araya girip bıçak yiyecek yok öyle.Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
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malmı adam araya girsin dayak yesin sonra polis alsın ifadesini alsınne gördün felan cart curtCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Çekirdek yokmu?Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır