Kavganın ardından yaşanan kovalamaca trafik kazasıyla sonuçlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kavganın ardından yaşanan kovalamaca trafik kazasıyla sonuçlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan kavganın ardından yaşanan kovalamaca sırasında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kavganın ardından yaşanan kovalamaca trafik kazasıyla sonuçlandı: 1 ölü, 1 yaralı
23.07.2020 00:35 | Son Güncelleme: 23.07.2020 00:35

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan kavganın ardından yaşanan kovalamaca sırasında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

M.E.T. ve H.D.T. ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Onur Yenigün ve Mustafa Dirican, Sazlıdere köyünde tartıştı. Kavgaya dönüşen olayı çevredekiler yatıştırdı.

Olayın ardından Yenigün ve Dirican plakasız motosikletle olay yerinden uzaklaşırken, M.E.T. de otomobiliyle motosikleti takip etmeye başladı.

M.E.T'nin kullandığı 59 PL 630 otomobil, kovalamaca esnasında Yenigün yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kontrolden çıkan motosiklet de karşı yönden gelen A.E. idaresindeki 59 NA 484 plakalı kamyona çarptı.

Zincirleme trafik kazasında, Onur Yenigün olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mustafa Dirican ise ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü A.E. gözaltına alınırken, jandarma ekibi otomobiliyle olay yerinden kaçan M.E.T'yi kısa süre sonra yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, M.E.T. ise tutuklandı.

Kaynak: AA

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