Kavgalı olduğu eşini vurup Polis'e teslim oldu Kavgalı olduğu eşini vurup Polis'e teslim oldu Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi eşini silahla vurarak ağır yaraladı.

Kavgalı olduğu eşini vurup Polis'e teslim oldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi eşini silahla vurarak ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ikamet eden Salim K., Eşi Emine K. ile tartışmaya başladı bir süre sonra tartışmanın büyümesi üzerine Salim K. yanında bulunan silahla eşi Emine K.'ya ateş etti vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Emine K. olay yerine gelen ambulans ile önce Taşköprü Devlet Hastanesine buradan da durumunun ciddiyetini koruması üzerine Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olay sonrası Salim K. Polis'i arayarak silahıyla birlikte teslim oldu.

Salim K.' ve Eşi Emine K.'nın bir süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle kavgalı oldukları iddia edildi.Olayda ağır yaralanan Emine K.'nın hayati tehlikesi devam ediyor.

Kaynak: İHA