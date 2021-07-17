Kavgadan kaçarken aracın altında kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kavgadan kaçarken aracın altında kaldı

Kavgadan kaçarken aracın altında kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavga ettiği şahıslardan kaçan yabancı uyruklu genç otomobilin altında kalarak ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavga ettiği şahıslardan kaçan yabancı uyruklu genç otomobilin altında kalarak ağır yaralandı.

Olay, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Hıdır Hamidu (21) isimli şahıs, iddiaya göre Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde kimliği belirsiz kişilerce darp edildi. Elektrikli bisikletine binerek kaçan şahıs Köprülü Kavşağa gelince, kendisini takip eden şahıslardan bisikletini bırakıp yaya olarak kaçmaya devam etti. Yol üzerinden karşıya koşarak geçmeye çalışan gence, A.G. (37) yönetimindeki 16 LEA 14 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin altında kalan genç ağır yaralandı. Ağır yaralanan şahıs olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Salih Bilal Aslan/İHA)

Kavgadan kaçarken aracın altında kaldı
Kavgadan kaçarken aracın altında kaldı
Kavgadan kaçarken aracın altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında hayatını kaybetti
AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında hayatını kaybetti
Rus çiftin asansördeki kanlı kavgası temizlikle bittiÖnce kavga ettiler, sonra temizlediler
Rus çiftin asansördeki kanlı kavgası temizlikle bittiÖnce kavga ettiler, sonra temizlediler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Deniz Akkaya Şahan Gökbakar
Spor Aytaç Kara Şenol Güneş Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kavgadan kaçarken aracın altında kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 23:41:10. #1.14#

title