Konya'da, 2 Suriyelinin Kavgasında Makasla Yaralama Anı Kamereda

Konya'da bir telefoncuda çalışan Suriyeli 18 yaşındaki Ayış Obed El İ.'ye daha önceden de telefon satmaya geldiği iddia edilen Hasan El R. tekrar gelerek telefon satmak istedi. Ayış Obed El İ.'nin faturasız telefon almak istemediğini söylemesi üzerine dükkanda tartışma çıktı. Çıkan ve bir kişinin makasla yaralandığı kavga anı, bir iş yeri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

TELEFON ALMAK İSTEMEDİ, TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, saat 19.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir telefoncuda çalışan 18 yaşındaki Ayış Obed El İ.'ye daha önceden de telefon satmaya geldiği iddia edilen Hasan El R. tekrar gelerek telefon satmak istedi. Ayış Obed El İ.'nin faturasız telefon almak istemediğini söylemesi üzerine dükkanda tartışma çıktı.

MAKASLA VÜCUDUNUN İKİ YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışma, çevredeki vatandaşların araya girmesi ile bir süre durdu. Daha sonra Hasan El R. dışarıda Ayış Obed El İ.'yi bekleyerek dışarı çıktığı esnada tekrar tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada Hasan El R. yanında bulunan makasla Ayış Obed El İ.'yi vücudunun iki yerinden yaraladı.

O ANLAR KAMERADA

Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TEDAVİYE ALINDI

Vücudunun iki yerinden makasla yaralanan Ayış Obed El İ., olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGAN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Ayış Obed El İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli Hasan El R.'nin ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.