Kavgada yediği tokat sonucu hayatını kaybetti
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Kavgada yediği tokat sonucu hayatını kaybetti

Rusya'da 'Zodiac' adlı kafeteryada çıkan kavgada sertçe tokat yiyen 53 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

21.01.2020 13:27 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:27
Kavgada yediği tokat sonucu hayatını kaybetti

'da '' adlı kafeteryada çıkan kavgada sertçe tokat yiyen 53 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Rusya'ya bağlı Yamalo-Nenets Özerk Okrugu bölgesinde bulunan 'Zodiac' isimli kafeteryada kavga çıktı. Kavgada itilerek yere düşen 53 yaşındaki bir adam zorlukla kalkabildi. Ayağa kalkan adam doğru yürüyen diğer kişi, yaşlı adamın suratına sertçe tokat attı. Tokadın ardından yere yığılan adam, hayatını kaybetti.Polis, olaya ilişkin inceleme başlatıldığını duyururken; tokat atan kişinin gözaltına alındığı bildirildi.


Kaynak: DHA
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