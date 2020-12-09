Kavgada yaralanan şahıs evinde hayatını kaybetti
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Kavgada yaralanan şahıs evinde hayatını kaybetti

09.12.2020 12:06 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:11
Kavgada yaralanan şahıs evinde hayatını kaybetti

Eskişehir'de dün gece yaşanan kavgada darp edilen ve yaralanan vatandaş hayatını kaybetti.

Eskişehir'de dün gece yaşanan kavgada darp edilen ve yaralanan vatandaş hayatını kaybetti.

Olay Şirintepe mahallesi Şumlu sokakta meydana gelmişti. Recep Dal ile komşusu Soner B. arasında küfür etme meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Soner B. tarafından darp edildiği bildirilen Recep Dal yaralandı. Kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından evine dönen Day, burada rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Soner B'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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