Kavgada üzerine traktör sürülen baba yaralandı, oğlu öldü (2)
TUTUKLANDILARKonya'da, husumetli ailelerin kavgasında, üzerine traktör sürülmesi sonucu Rahim Eken'in (24) yaşamını yitirdiği, babası Mustafa Eken'in (56) de yaralandığı olayla ilgili adliyeye sevk edilen Hüseyin Ö., Emirhan Ö., Fatih Ö. ve Sezai Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDILAR
Konya'da, husumetli ailelerin kavgasında, üzerine traktör sürülmesi sonucu Rahim Eken'in (24) yaşamını yitirdiği, babası Mustafa Eken'in (56) de yaralandığı olayla ilgili adliyeye sevk edilen Hüseyin Ö., Emirhan Ö., Fatih Ö. ve Sezai Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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