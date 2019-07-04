Kavgada üzerine traktör sürülen baba yaralandı, oğlu öldü (2)

TUTUKLANDILAR

Konya'da, husumetli ailelerin kavgasında, üzerine traktör sürülmesi sonucu Rahim Eken'in (24) yaşamını yitirdiği, babası Mustafa Eken'in (56) de yaralandığı olayla ilgili adliyeye sevk edilen Hüseyin Ö., Emirhan Ö., Fatih Ö. ve Sezai Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA