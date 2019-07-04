Kavgada üzerine traktör sürülen baba yaralandı, oğlu öldü

KONYA'da, husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, üzerine traktör sürülen Rahim Eken (24) yaşamını yitirirken, babası Mustafa Eken (56) de yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.Olay, dün saat 22.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Divanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Rahim Eken ve babası Mustafa Eken'in yanına, iddiaya göre, tarlada çalıştıkları sırada aralarında husumet olan Sezai Ö., Hüseyin Ö. ile Emirhan Ö. geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada traktöre binen Hüseyin Ö., çalıştırıp, baba ile oğlunun üzerine sürdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Rahim Eken'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa Eken ise ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.Olay sonrası kaçan yaralı şüpheliler ise Konya Beyhekim Devlet Hastanesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Olaya karıştıkları tespit edilen 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

- Konya