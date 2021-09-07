KAVGADA TÜFEKTEN ÇIKAN SAÇMALAR OTOMOBİLE İSABET ETTİ
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KAVGADA TÜFEKTEN ÇIKAN SAÇMALAR OTOMOBİLE İSABET ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada saçmaların isabet ettiği park halindeki otomobil zarar gördü.

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada saçmaların isabet ettiği park halindeki otomobil zarar gördü.

Olay, akşam saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir neden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken kavgada kim tarafından ateş edildiği öğrenilemeyen tüfekten çıkan saçmalar park halindeki otomobile isabet etti. Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken ihbarla gelen polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

KAVGADA TÜFEKTEN ÇIKAN SAÇMALAR OTOMOBİLE İSABET ETTİ
KAVGADA TÜFEKTEN ÇIKAN SAÇMALAR OTOMOBİLE İSABET ETTİ
KAVGADA TÜFEKTEN ÇIKAN SAÇMALAR OTOMOBİLE İSABET ETTİ
KAVGADA TÜFEKTEN ÇIKAN SAÇMALAR OTOMOBİLE İSABET ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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