Kavgada tüfekle vurulan 2 kardeş, yaralandı
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Kavgada tüfekle vurulan 2 kardeş, yaralandı

19.01.2021 08:55 | Son Güncelleme: 19.01.2021 09:00
Kavgada tüfekle vurulan 2 kardeş, yaralandı

SAMSUN'da kavga ettikleri 3 kişi tarafından tüfekle vurulan Mehmet ve Ramazan K. kardeşler yaralandı.

SAMSUN'da kavga ettikleri 3 kişi tarafından tüfekle vurulan Mehmet ve Ramazan K. kardeşler yaralandı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta duran Mehmet K. ve Ramazan K. kardeşler ile 3 kişilik grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında grup, iki kardeşe ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşler, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cinayet Bürosu ekipleri, Mehmet ve Ramazan K. kardeşlerin ifadesine başvurdu. Kardeşler, kendilerine ateş açan şüphelileri tanımadıklarını söyledi. 

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Kavgada tüfekle vurulan 2 kardeş, yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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