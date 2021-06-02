Kavgada tüfekle rastgele ateş açınca kazara 3 kadını yaraladı
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Kavgada tüfekle rastgele ateş açınca kazara 3 kadını yaraladı

Kavgada tüfekle rastgele ateş açınca kazara 3 kadını yaraladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da kavga sırasında tüfekle gelişigüzel ateş açan bir kişi kazara 3 kadını çeşitli yerlerinden yaraladı.

Samsun'da kavga sırasında tüfekle gelişigüzel ateş açan bir kişi kazara 3 kadını çeşitli yerlerinden yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ş.(26) adlı genç kadını rahatsız etme meselesi yüzünden D.Y.(37), O.Y.(20) ve Y.Y.(35) ile H.A.V. (37) birbirlerini darp etti. H.A.V. tüfekle rastgele ateş edince bu sırada olayla ilgisi olmayan V.K.(27), K.M.(34) ve S.B.(17) adlı kadınlar kazara çeşitli yerlerinden saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu hafif ticari araçta da maddi hasar meydana geldi.

Polis tarafından gözaltına alınan H.A.V., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Barosundaki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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