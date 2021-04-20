Kavgada muhtarı öldüren zanlı yakalandı
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Kavgada muhtarı öldüren zanlı yakalandı

Kavgada muhtarı öldüren zanlı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Gevaş ilçesinde çıkan kavgada muhtarı öldüren, kardeşlerini ise yaralayan zanlı yakalandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde çıkan kavgada muhtarı öldüren, kardeşlerini ise yaralayan zanlı yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gevaş ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde 17 Nisan 2021 tarihinde saat 17.30 sıralarında M.S.Ö. (Mahalle Muhtarı), Y.Ö. ve R.Ö. isimli şahıslar ile aynı yerde ikamet eden M.H.Ö. isimli şahıs arasında geçmişe dayalı husumet nedeni ile tartışma çıkması üzerine, M.H.Ö. isimli şahıs tartıştığı şahıslara tabanca ile ateş etmek suretiyle yaraladığı ve olayın devamında hastaneye kaldırılan M.S.Ö. (Mahalle muhtarı) isimli şahıs 18.04.2021 tarihinde hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Olayda yaralanan Y.Ö. ve R.Ö. isimli şahısların hayati tehlikelerinin devam ettiği, olayın şüphelisi M.H.Ö.'nün olay yerinde suç aleti ile birlikte firar etmesi üzerine söz konusu şahsın yakalanabilmesi amacıyla Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile Dedektif Jandarma JASAT timleri ile müşterek operasyon başlatılmıştır. Jandarmanın dedektif timleri JASAT personelinin sıkı takipleri ve araştırmaları sonucunda olayla ilgili şüpheli ile bağlantılı ve yardım yataklık ettikleri tespit edilen 14 şahsın muhtemel saklanma/barınma adresleri tespit edilerek 4 ayrı adreste adli arama faaliyeti icra edilmiştir. Olayın faili M.H.Ö.'nün yakalanması için Jandarmanın dedektifleri JASAT timlerinin sıkı takip ve araştırmaları sonucunda failin Van il merkezinde olduğunun tespit edilmesi üzerine Van il merkez İpekyolu ilçesi İskele Caddesi üzerinde JASAT timleri ve Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığının personeli ile birlikte müşterek icra edilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay faili M.H.Ö.'nün gözaltı ve adli işlemleri devam etmekte olup, soruşturmanın bitirilmesine müteakip adli makamlara sevk edilecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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