KOCAELİ KAVGADA KOLUNDAN BIÇAKLANDI
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KOCAELİ KAVGADA KOLUNDAN BIÇAKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kavga ettiği kişi tarafından kolundan bıçaklanan E.E., tedaviye alındı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kavga ettiği kişi tarafından kolundan bıçaklanan E.E., tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Derince Deniz Mahallesi Liman Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, iddiaya göre kavga ettiği E.E.?yi kolundan bıçakladı. Sağ kolundan bıçaklanan E.E. kanlar içerisinde kalırken, bıçaklı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, E.E.?yi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

KOCAELİ KAVGADA KOLUNDAN BIÇAKLANDI
KOCAELİ KAVGADA KOLUNDAN BIÇAKLANDI
KOCAELİ KAVGADA KOLUNDAN BIÇAKLANDI
KOCAELİ KAVGADA KOLUNDAN BIÇAKLANDI
KOCAELİ KAVGADA KOLUNDAN BIÇAKLANDI
KOCAELİ KAVGADA KOLUNDAN BIÇAKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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