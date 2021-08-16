KAVGADA KENDİSİNİ DÖVENİ AV TÜFEĞİYLE VURDU
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KAVGADA KENDİSİNİ DÖVENİ AV TÜFEĞİYLE VURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, Serhat Ç. (36) tartışma sonrası çıkan kavgada kendisini döven Suat Özdoğan'ı (35) tüfekle vurarak ağır yaraladı.

BOLU'da, Serhat Ç. (36) tartışma sonrası çıkan kavgada kendisini döven Suat Özdoğan'ı (35) tüfekle vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli polis tarafından yakalanırken, Özdoğan'ın hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında, Seben ilçesinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Serhat Ç. ile Suat Özdoğan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Suat Özdoğan Serhat Ç.'yi darbetti. Bunun üzerine Serhat Ç. evine gidip aldığı av tüfeğiyle yeniden Suat Özdoğan'ın yanına geldi. Serhat Ç. tüfeğiyle 2 el ateş açtı. Saçmalar Suat Özdoğan'ın karın bölgesine isabet etti. Serhat Ç. olayın ardından kaçarken, Suat Özdoğan yaralandı. Özdoğan, ihbar üzerine adrese sevk edilen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Özdoğan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayın ardından kaçan Serhat Ç. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Semerkant Mahallesi'nde yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Serhat Ç. işlemlerinin tamamlanmasıyla sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

KAVGADA KENDİSİNİ DÖVENİ AV TÜFEĞİYLE VURDU
KAVGADA KENDİSİNİ DÖVENİ AV TÜFEĞİYLE VURDU
KAVGADA KENDİSİNİ DÖVENİ AV TÜFEĞİYLE VURDU
KAVGADA KENDİSİNİ DÖVENİ AV TÜFEĞİYLE VURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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