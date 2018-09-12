Kavgada Kardeşine Silahla Ateş Açtı

Kavgada Kardeşine Silahla Ateş Açtı

Samsun’da kavga ettiği kardeşine tabancayla ateş açan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Kavgada Kardeşine Silahla Ateş Açtı

Samsun'da kavga ettiği kardeşine tabancayla ateş açan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi Zeytinlik Mahallesi'nde dün gece saat 01.30 sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.'nın (25) kavga ettiği kardeşi S.A.'ya (23) tabancayla ateş açtığı iddia edildi. Evden kaçan S.A. olayda yara almazken, M.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan M.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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