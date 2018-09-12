Kavgada Kardeşine Silahla Ateş Açana Adli Kontrol

Kavgada Kardeşine Silahla Ateş Açana Adli Kontrol

Samsun’da kavga ettiği kardeşine tabancayla ateş açan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavgada Kardeşine Silahla Ateş Açana Adli Kontrol

Samsun'da kavga ettiği kardeşine tabancayla ateş açan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde dün saat 01.30 sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.'nın (25) kavga ettiği kardeşi S.A.'ya (23) tabancayla ateş açtığı iddia edildi. Evden kaçan S.A. olayda yara almazken, M.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan M.A. Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.A., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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