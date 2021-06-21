Kavgada destek vermeye gelmeyen kuzenlere silahlı saldırı: 4 yaralı

ADANA'da Oktay ve Süleyman Özbayhan kardeşler, beraberlerinde babaları Hasan Özbayhan ile kısü süre önce husumetlileriyle kavga ettikleri sırada kendilerine destek vermemekle suçladıkları kuzenlerinin evini bastı.

ADANA'da Oktay ve Süleyman Özbayhan kardeşler, beraberlerinde babaları Hasan Özbayhan ile kısü süre önce husumetlileriyle kavga ettikleri sırada kendilerine destek vermemekle suçladıkları kuzenlerinin evini bastı. Eve av tüfeği ve tabancayla ateş açan baba ve iki oğlu, 4 akrabasını yaraladı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Oktay ve Süleyman Özbayhan kardeşler, geçen hafta aynı mahallede oturan husumetlileriyle kavga etti. Özbayhan kardeşler, yaşanan kavganın ardından kuzenleri Erdal ve İbrahim Özbayhan'ın kendilerine destek vermediğini öne sürerek tartışma yaşadı. Akraba iki aile arasında bu olaydan dolayı gerginlik yaşanırken Özbayhan kardeşler, bugün babaları Hasan Özbayhan'ı da yanlarına alarak tüfek ve tabancayla bugün İbrahim Özbayhan'ın evini bastı. Taraflar arasında yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından Hasan, Süleyman ve Oktay Özbayhan yanındaki silahlarla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Ayşegül, Erdal, İbrahim ve Yasemin Özbayhan yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yerine eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İbrahim ve Ayşe Özbayhan kardeşler ile kuzenleri Erdal ve Yasemin Özbayhan Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Mahalleyi ablukaya alan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kısa süre sonra saklandıkları evde yakalanan baba Hasan ve oğlu Süleyman Özbayhan, gözaltına alındı. Diğer şüpheli Oktay Özbayhan'ı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik