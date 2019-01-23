Kavgada Boğazından Bıçaklanan Genç, 1 Ay Sonra Öldü

GAZİANTEP'te iki grup arasında çıkan kavgada boğazından bıçaklanarak, ağır yaralanan Necati Bağcı (23), tedavi gördüğü hastanede, 1 ay sonra hayatını kaybetti.

Olay, 23 Aralık'ta, Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli grup ile Türkler arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz Suriyeli, Necati Bağcı'yı bıçakla boğazından ağır yaraladı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülen Bağcı, ameliyat edildikten sonra yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Necati Bağcı, 1 aylık yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti. Necati Bağcı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca alınarak, götürüldüğü mezarlıkta toprağa verildi.

Öte yandan olay sonrası polis tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, çok sayıda kişi gözaltına alınırken, içlerinden 3 Suriye uyruklu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Gaziantep

Kaynak: DHA