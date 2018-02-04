Kavgada Bir Kişiyi Sopayla Ağır Yaralayan Şahıs Gözaltına Alındı
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Kavgada Bir Kişiyi Sopayla Ağır Yaralayan Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun’da bir kişiyi sopayla darp ederek ağır yaraladığı iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındıı.Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Kavgada Bir Kişiyi Sopayla Ağır Yaralayan Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun'da bir kişiyi sopayla darp ederek ağır yaraladığı iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındıı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavgada sopalı saldırıya uğrayan B.D. (64) ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.D. tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili C.B.'yi (57) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan zanlı, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen C.B., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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