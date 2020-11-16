Kavgada bir kişiyi bıçaklayan genç tutuklandı
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Kavgada bir kişiyi bıçaklayan genç tutuklandı

16.11.2020 17:17 | Son Güncelleme: 16.11.2020 17:22
Kavgada bir kişiyi bıçaklayan genç tutuklandı

Samsun'da bir kişi kendisine saldırdığını iddia ettiği şahsı bıçakla yaraladı.

Samsun'da bir kişi kendisine saldırdığını iddia ettiği şahsı bıçakla yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım içesi Fuariçi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç.(21), aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunduğu ileri sürülen B.C.D.'nin kendisine saldırıp darp etmesi üzerine onu bıçakla yaraladı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan B.C.D. tedavi altına alındı. Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan H.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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