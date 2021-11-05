Kavgada bıçaklandı, kendisini sakinleştirmek isteyen otobüs şoförünü bıçakladı

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta, bıçaklı kavgaya karışanlardan birini sakinleştirmek isteyen halk otobüsü şoförü, araca binen kişi tarafından bıçaklandı. O anlar otobüsün araç kamerasınca kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki halk otobüsünde yolculuk yapan S.B. (24), kendisi ile telefonla görüşen D.M.Ç. (25), M.Ş. (25) ve V.K. (26) ile tartıştıktan sonra güzergah üzerinde buluşarak kavga etmeye başladı.

Kavgada bıçak darbeleriyle yaralanan S.B., tekrar otobüse binerek kendisini sakinleştirmek isteyen şoför F.Ç.'yi de bıçakladı.

Bıçak darbesini alan şoför F.Ç., otobüsü hareket ettirerek yoluna devam etmeye başladı.

Yaşanan tüm bu anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün dışında kavga eden şahıslar ve şahısları ayırmaya çalışan bir kadın yolcu ile otobüs şoförü görüldü.

Otobüs şoförünün yerine oturmasının ardından bıçaklı saldırıya uğradığı ve şoförün otobüs kullanmaya devam ettiği de görüntülere yansıdı.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan otobüs şoförünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, bıçaklı kavgadan sonra otobüs şoförünü bıçaklayan S.B.'nin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kavgaya karışan V.K. ve D.M.Ç.'yi gözaltına alan polis ekipleri şahısları adliyeye sevk etti. İki kişinin tutuklandığı olay sonrası 1 adet tabanca ve 2 adet bıçak ele geçirildi.

(Halil Ulubey/İHA)