Kavgada bıçaklandı, kaçarken rayların üzerinde baygınlık geçirdi
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Kavgada bıçaklandı, kaçarken rayların üzerinde baygınlık geçirdi

Kavgada bıçaklandı, kaçarken rayların üzerinde baygınlık geçirdi
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

İZMİT'te kavga ettiği kişiler tarafından bacağından bıçaklanan Eren B.(26), kaçarken kan kaybına bağlı olarak gücü tükenince rayların üzerinde baygınlık geçirdi.

İZMİT'te kavga ettiği kişiler tarafından bacağından bıçaklanan Eren B.(26), kaçarken kan kaybına bağlı olarak gücü tükenince rayların üzerinde baygınlık geçirdi. Eren B., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılırken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay gece saatlerinde İzmit Kemalpaşa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Mahalle sakinleri rayların üzerinde bir kişinin yattığını görünce, Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sağ bacağında bıçak yarası olan Eren B.'nin kan kaybına bağlı olarak baygınlık geçirdiğini belirledi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Eren B. tartıştığı kişiler tarafından bıçaklandığı ve korkulukların üzerinden demiryoluna atladığı, sonrasında ise baygınlık geçirdiğini söyledi. Yaralı genç, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, Eren B.'yi bıçaklayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kavgada bıçaklandı, kaçarken rayların üzerinde baygınlık geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir

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