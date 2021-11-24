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Kavgada bıçaklanarak öldürüldü

Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel
Kavgada bıçaklanarak öldürüldü

KAYSERİ'de Samet Göker (18), kız meselesi nedeniyle tartıştığı Hayri Kara'yı (19) bıçaklayarak öldürdü.

KAYSERİ'de Samet Göker (18), kız meselesi nedeniyle tartıştığı Hayri Kara'yı (19) bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Göker, mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün Melikgazi ilçesi Gesi Mahallesi Mehmet Yazar Caddesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan Samet Göker ile Hayri Kara arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Göker, cebinden çıkardığı bıçakla Hayri Kara'yı yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kara, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kara, Bünyan ilçesinde toprağa verilirken, gözaltına alınan Samet Göker, jandarmadaki işlemlerini ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kavgada bıçaklanarak öldürüldü

Kavgada bıçaklanarak öldürüldü

Kavgada bıçaklanarak öldürüldü

Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Son Dakika Haberleri

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