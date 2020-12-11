Kavgada bıçaklanan inşaat işçisi, 2 gün sonra yaşamını yitirdi
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Kavgada bıçaklanan inşaat işçisi, 2 gün sonra yaşamını yitirdi

11.12.2020 12:50 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:55
Kavgada bıçaklanan inşaat işçisi, 2 gün sonra yaşamını yitirdi

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 2 gün önce bıçaklanarak ağır yaralanan inşaat işçisi Ahmet Daştemir (28) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 2 gün önce bıçaklanarak ağır yaralanan inşaat işçisi Ahmet Daştemir (28) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, geçen çarşamba akşamı, Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Ahmet Daştemir ile mermer fabrikasında çalışan Yüksel K. (32) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre Yüksel K., yanında bulunan bıçakla Ahmet Daştemir'i göğsünden bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Daştemir, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli Yüksel K., dün polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Tedaviye alınan Daştemir ise 2 günlük yaşam savaşını bugün kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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