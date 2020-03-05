Kavgada bıçaklanan bekçi ağır yaralandı
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Kavgada bıçaklanan bekçi ağır yaralandı

Samsun'da kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan bekçi ağır yaralandı.

05.03.2020 09:27 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:27
Kavgada bıçaklanan bekçi ağır yaralandı

'da sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan bekçi ağır yaralandı.


Olay, ilçesi Kıran Mahallesi'nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi U.Ö.(31), 2 yerinden yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan U.Ö., tedavi altına alındı. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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