Kavgada bekçiyi bıçaklayan kardeşler adliyeye sevk edildi
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Kavgada bekçiyi bıçaklayan kardeşler adliyeye sevk edildi

Samsun'da kavga etikleri bekçiyi bıçaklayan kardeşler adliyeye sevk edildi.

05.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:42
Kavgada bekçiyi bıçaklayan kardeşler adliyeye sevk edildi

'da etikleri bekçiyi bıçaklayan kardeşler adliyeye sevk edildi.


Olay, ilçesi Kıran Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan 'nde görevli bekçi U.Ö.(31), 2 yerinden yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan U.Ö., tedavi altına alındı. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili A.A.(19) ve İ.A. (22) adlı kardeşleri gözaltına aldı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan kardeşler bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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