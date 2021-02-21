Kavgada başına aldığı darbe ile yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kavgada başına aldığı darbe ile yaralandı

21.02.2021 15:36 | Son Güncelleme: 21.02.2021 15:40
Kavgada başına aldığı darbe ile yaralandı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan sopa ve demir çubukların kullanıldığı kavgada, 1 kişi başından yaralandı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan sopa ve demir çubukların kullanıldığı kavgada, 1 kişi başından yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Hendek Başpınar Mahallesi Kemalpaşa Caddesi 1102 Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde dükkanı bulunan Suriye uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taraflar birbirlerine sopa ve demir çubuklarla saldırdı. Çıkan arbedede Abdurrahman Abdurrezzak (30) başından yaralanırken ihbar üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdurrezzak, tedavi altına alındı. Kavga eden Suriyeli grup, kalabalıktan yararlanarak kayıplara karışırken, polis kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kavgada başına aldığı darbe ile yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KAVİS

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Özge Özder Oğuzhan Koç Meghan Markle
Spor Can Bartu Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler İzmir Muğla Şehit Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kavgada başına aldığı darbe ile yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 15:41:43. #1.16#
title