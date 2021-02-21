Kavgada başına aldığı darbe ile yaralandı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan sopa ve demir çubukların kullanıldığı kavgada, 1 kişi başından yaralandı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan sopa ve demir çubukların kullanıldığı kavgada, 1 kişi başından yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Hendek Başpınar Mahallesi Kemalpaşa Caddesi 1102 Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde dükkanı bulunan Suriye uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taraflar birbirlerine sopa ve demir çubuklarla saldırdı. Çıkan arbedede Abdurrahman Abdurrezzak (30) başından yaralanırken ihbar üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdurrezzak, tedavi altına alındı. Kavga eden Suriyeli grup, kalabalıktan yararlanarak kayıplara karışırken, polis kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KAVİS